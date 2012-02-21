Чісора оприлюднив офіційне вибачення за бійку (текст)

"Після широкого висвітлення в ЗМІ моєї участі в бою за титул чемпіона світу за версією WBC проти Віталія Кличка в Мюнхені, я відчуваю, що повинен щиро вибачитися за мою участь в гідних жалю вчинках і до, і після того, що мало стати найбільшим вечором у моїй кар`єрі. Хоча моя поведінка було непробачною, - пише він, - за лаштунками відбулося багато речей, через які в результаті мої переживання вирвалися. Але це, звісно, не може служити виправданням. Не можу зараз заглиблюватись у конкретні деталі, коли абсолютно справедливо Британська рада з боксу буде розслідувати це питання, а також сварку з Девідом Хеєм, де мене вдарили пляшкою. Суть у тому, я принизив мою сім`ю, мою команду і, що найгірше, мій улюблений спорт. Я визнаю, що мої дії були абсолютно непрофесійні, з провокацією чи без. Тепер, з холодною головою і після всього, що вже сталося, мої дії постають гідними жалю, і я сам вражений при їх висвітленні в засобах масової інформації. Я визнаю, що як професійний боксер зобов`язаний поводитися належним чином в будь-який час, особливо тому, що бокс - це спорт, який передбачає контроль над агресією. Я принизив багатьох людей, включаючи себе, про що щиро шкодую. У Мюнхені я повністю співпрацював з німецькою владою, на відміну від втікача Девіда Хея, і, як результат, я був звільнений без висунення звинувачень. "Я не робитиму поки ніяких подальших коментарів і чекатиму офіційного розгляду".

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Як повідомлялося, Хей і Чісора побилися в Мюнхені, після того як Чісора програв бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC українцеві Віталію Кличку. Незабаром після цього Чісора був затриманий німецькою поліцією, яка допитувала його кілька годин. Він був відпущений на свободу без висунення будь-яких звинувачень.

Дереку Чісорі й Девіду Хею загрожує довічна дискваліфікація за бійку.