«Динамо» підписало контракт із 19-річним латвійцем

Гравцем київського "Динамо" став 19-річний захисник Віталійс Ягодінскіс з латвійського клубу "Юрмала-ВВ", повідомляє ТСН. Термін угоди розрахований на чотири роки, з можливістю продовження ще на один. Ягодінскіс приїхав в "Динамо" на перегляд у січні 2012 року. У складі молодіжної команди він взяв участь в Меморіалі Макарова, разом з якою вийшов у півфінал турніру. Ягодінскіс є капітаном молодіжної збірної Латвії. Зіграв у всіх матчах відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2013 року (U-21).

***Віталійс Ягодінскіс. Народився 28 лютого 1992 року в Латвії. Має значні антропометричні дані - зріст 194 см, вага 79 кг. У вищій лізі чемпіонату Латвії дебютував 1 серпня 2009 року, провівши перший і останній матч у складі "Даугави". Незабаром Віталійс перейшов в "Юрмалу-ВВ", де став основним гравцем. У чемпіонаті Латвії Віталійс провів за "Юрмала-ВВ" 51 матч, а в сезоні 2011 року (8-е місце у вищій лізі Латвії) зіграв в 26-ти з 32 матчів чемпіонату.