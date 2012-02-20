Чісорі і Хею загрожує довічна дискваліфікація за бійку

Британським боксерам Дереку Чісорі і Девіду Хею загрожує довічна дискваліфікація за бійку на прес-конференції в Мюнхені, сказав генеральний секретар британської Ради з контролю за боксом Роберт Сміт.

В інтерв`ю Бі-бі-сі Сміт заявив що його організація може їх "оштрафувати, тимчасово дискваліфікувати, або взагалі відібрати у них ліцензію (на право бути боксером)".

Хей і Чісора побилися в Мюнхені, після того, як Чісора програв бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC українцеві Віталію Кличку.

Незабаром після цього Чісору затримала німецька поліція, яка допитувала його кілька годин. Його відпустили на свободу без пред`явлення будь-яких звинувачень.

Втім, поліція все ще розшукує Девіда Хея, який встиг залишити Німеччину.

Під час словесної перепалки і кулачного бою між Хеєм і Чісорою останній погрожував застрелити суперника. Чісора також звинуватив Хея в тому, що той намагався порізати його розбитою пляшкою. "Якщо Девід не захоче зі мною битися, я його просто спалю", - додав при цьому Чісора.

Британська рада з контролю за боксом вже почала розслідування поведінки Чісори "до, під час і після" поєдинку з Кличком.

Перед поєдинком у Мюнхені Чісора вдарив Віталія Кличка під час зважування, за що був оштрафований на 50 тис. доларів.

Безпосередньо перед боєм виник конфлікт навколо бинтів Чісори: табір Кличка стверджував, що вони були зав`язані неправильно, і змусив британця накласти їх наново. У результаті початок поєдинку був затриманий на 20 хвилин.

А вже на рингу, коли перед глядачами з`явилися як боксери, так і групи їх підтримки, Чісора плюнув водою в обличчя братові Віталія Кличко Володимиру.

Девід Хей минулого року заявив, що йде з боксу, і, відповідно, рада не може його ніяк покарати. Проте, якщо він вирішить повернутися на ринг, то рада може не видати йому нової ліцензії, і таким чином дискваліфікувати його на все життя.