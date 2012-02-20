Клички більше не хочуть битися з британськими «хамами і слабаками»

Після бою з британським важковаговиком Дереком Чісорою брати Клички будуть шукати собі суперників де завгодно, але не у Великобританії.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко. "На відміну від інших суперників, від Чісори виходила реальна небезпека, і він не програв бій ще до виходу на ринг. Він створив конкуренцію", - цитує Кличка ТСН. Але, за словами старшого з братів Кличків, тепер вони з братом будуть шукати боксерів з інших країн для подальших боїв, так як британці - "хами і занадто слабкі для них".

Кличко також не оминув і конфлікт двох британців на прес-конференції після бою. "Цікавим стало те, що після бою Кличко-Чісора на прес-конференції Хей побився з Чісорою через відмову співробітництва братів (Кличків) з британцями", - написав Віталій у Twitter.