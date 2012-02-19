Віталій Кличко травмувався в бою з Чісорою

Українець Віталій Кличко отримав травму плеча в поєдинку з британцем Дереком Чісорою в бою за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі. У 12-раундовому поєдинку в німецькому Мюнхені на арені «Олімпіахалле» він виграв у Чісори за очками одноголосним рішенням суддів — 118:110, 118:110, 119:111.

Після бою Кличко зізнався, що отримав травму в 4-му раунді. «Вісім раундів мені довелося боксувати практично без лівої руки, — сказав Віталій. - Я не міг нормально рухати лівою рукою».

У неділю українець пройде обстеження в одній з лікарень Мюнхена.

На думку тренера Кличка Фріца Здунека, це може бути рецидив його старої травми, яку він отримав у поєдинку з американцем Крісом Бердом 12 років тому. Тоді через розрив м'язів поєдинок було зупинено, а Берду присудили перемогу.

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