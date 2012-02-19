Як Клички відповіли на ляпас і плювок від Чісори

Поведінка Дерека Чісори була такою, що його поразка від Віталія Кличка була закономірним наслідком попри непоганий рівень, продемонстрований англійцем.

Це дали зрозуміти брати Клички одразу після поєдинку, пише Чемпіон.

"З точки зору спорту Чісора показав хороший результат, але як людину я його не поважаю. Бій був важким, я трохи розчарований таким його ходом", - сказав Віталій.

"Про ляпас я в бою не думав - на рингу я спокійно і без емоцій роблю свою роботу. Хлопець був дуже мотивований, мені довелося бути дуже уважним", - визнав він.

"Чісора хоче дуже багато чого - чесно кажучи, мені соромно за таких боксерів, така поведінка неприпустима. Це ні в які ворота не лізе. Хіба могли собі таке дозволити великі Шмелінг, Марчіано і інші?" - дивувався Володимир.

Натомість сам Чісора свою поведінку обговорювати не захотів.

"Можете мене освистувати, але ви прийшли сюди, щоб дивитися бокс, який ми всі любимо. Я буду наполегливо працювати, щоб отримати реванш", - пообіцяв він.

"Мені байдуже, з ким з братів я битимуся. А сьогодні - сьогодні мене переміг досвід Віталія", - резюмував Дерек.

Нагадаємо, що перед боєм Чісора дав ляпас Віталієві Кличку і плюнув у Володимира Кличка.