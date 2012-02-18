Суперник Кличка сплатить 50 тисяч доларів штрафу - за ляпас

Британського боксера Дерека ЧИСОРУ оштрафували на 50 тис. дол. за ляпас, який він дав чемпіону світу в надважкій вазі за версією WBC Віталію КЛИЧКУ на церемонії зважування напередодні їхнього сьогоднішнього бою в Мюнхені.

Про стягнення штрафу повідомив президент WBC (Всесвітньої боксерської ради) Хосе СУЛЕЙМАН, повідомляє Boxingscene.

«Це було просто бридко. Тим самим він продемонстрував повну неповагу до спорту, що просто неприпустимо. Дешевий трюк. Тому вирішили покарати ЧИСОРУ штрафом, щоб він замислився. Він виявився не джентльменом. Думаю, він розраховував примусити Віталія вийти з психологічної рівноваги, але, впевнений, за свій вчинок доведеться заплатити на рингу», - заявив Х.СУЛЕЙМАН.

Також він додав, що половина суми штрафу піде в доброчинний фонд, що допомагає дітям.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Віталій КЛИЧКО в Мюнхені (Німеччина) проведе захист титулу проти британського боксера Дерека ЧИСОРИ.

Учора в Мюнхені відбулося офіційне зважування боксерів, яке мало не закінчилося бійкою, оскільки британець дав своєму суперникові ляпас, але боксерів вчасно вдалося розтягти.