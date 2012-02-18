Грецькі футбольні клуби припинили чемпіонат на знак протесту

01:41, 18 лютого 2012
Спорт
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Ключові слова "борги" і "втручання"

КерівництвоСуперліги,якапроводитьчемпіонатГреціїз футболу, прийнялорішенняпризупинитивиступучасниківтурніруназнакпротеступротинамірівурядупровестизакон,якийпередбачаєвтручаннядержавивсправиклубів,повідомляєReuters.

Однаіз статейновогозакону дозволитьдержавному комітетузі спорту усуватибудь-який професійнийспортивнийклубвід участівнаціональномучемпіонаті,якщотоймає боргипередкредиторами чи державою.

"Суперлігаприйняларішення якпопередженняскасуватиматчі23-го туручемпіонатуГреції,якімали відбутися25і 26лютого", -цитуєзаявуРІА"Новости".

Прийняттяновогозакону можебутирозціненоФІФАяк втручаннядержавиу діяльністьфутбольноїфедерації,що забороненорегламентомміжнародноїорганізації.

ФІФАвжезакликалаФедераціюфутболу Греціївідстоюватиправаклубівнанезалежність.

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