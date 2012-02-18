Грецькі футбольні клуби припинили чемпіонат на знак протесту
Ключові слова "борги" і "втручання"
КерівництвоСуперліги,якапроводитьчемпіонатГреціїз футболу, прийнялорішенняпризупинитивиступучасниківтурніруназнакпротеступротинамірівурядупровестизакон,якийпередбачаєвтручаннядержавивсправиклубів,повідомляєReuters.
Однаіз статейновогозакону дозволитьдержавному комітетузі спорту усуватибудь-який професійнийспортивнийклубвід участівнаціональномучемпіонаті,якщотоймає боргипередкредиторами чи державою.
"Суперлігаприйняларішення якпопередженняскасуватиматчі23-го туручемпіонатуГреції,якімали відбутися25і 26лютого", -цитуєзаявуРІА"Новости".
Прийняттяновогозакону можебутирозціненоФІФАяк втручаннядержавиу діяльністьфутбольноїфедерації,що забороненорегламентомміжнародноїорганізації.
ФІФАвжезакликалаФедераціюфутболу Греціївідстоюватиправаклубівнанезалежність.