Грецькі футбольні клуби припинили чемпіонат на знак протесту

Ключові слова "борги" і "втручання"

КерівництвоСуперліги,якапроводитьчемпіонатГреціїз футболу, прийнялорішенняпризупинитивиступучасниківтурніруназнакпротеступротинамірівурядупровестизакон,якийпередбачаєвтручаннядержавивсправиклубів,повідомляєReuters.



Однаіз статейновогозакону дозволитьдержавному комітетузі спорту усуватибудь-який професійнийспортивнийклубвід участівнаціональномучемпіонаті,якщотоймає боргипередкредиторами чи державою.



"Суперлігаприйняларішення якпопередженняскасуватиматчі23-го туручемпіонатуГреції,якімали відбутися25і 26лютого", -цитуєзаявуРІА"Новости".



Прийняттяновогозакону можебутирозціненоФІФАяк втручаннядержавиу діяльністьфутбольноїфедерації,що забороненорегламентомміжнародноїорганізації.



ФІФАвжезакликалаФедераціюфутболу Греціївідстоюватиправаклубівнанезалежність.

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