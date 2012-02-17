Чисору оштрафували на 50 тисяч за неспортивну поведінку
23:50, 17 лютого 2012Спорт
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А в суботу ще бій
БританськогобоксераДерекаЧисоруоштрафувалина50 тисячдоларівзаляпас,якоговіндавчемпіонусвітуусуперважкійвазіза версієюWBCВіталію Кличкунапередодніїхнього бою, якийвідбудеться 18лютого вМюнхені.
Щодо штрафуповідомивсайтуboxingscene.comпрезидентWBC (Всесвітньої боксерськоїради)ХосеСулейман.
"Ценеповагадо нашого видуспортуі є абсолютнонеприйнятним", -заявиввін.
Кличкозі свого бокупообіцявпровчитиЧісорувсуботунарингу.
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