Чисору оштрафували на 50 тисяч за неспортивну поведінку

23:50, 17 лютого 2012
Спорт
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А в суботу ще бій

БританськогобоксераДерекаЧисоруоштрафувалина50 тисячдоларівзаляпас,якоговіндавчемпіонусвітуусуперважкійвазіза версієюWBCВіталію Кличкунапередодніїхнього бою, якийвідбудеться 18лютого вМюнхені.

Щодо штрафуповідомивсайтуboxingscene.comпрезидентWBC (Всесвітньої боксерськоїради)ХосеСулейман.

"Ценеповагадо нашого видуспортуі є абсолютнонеприйнятним", -заявиввін.

Кличкозі свого бокупообіцявпровчитиЧісорувсуботунарингу.

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