Чисору оштрафували на 50 тисяч за неспортивну поведінку

А в суботу ще бій

БританськогобоксераДерекаЧисоруоштрафувалина50 тисячдоларівзаляпас,якоговіндавчемпіонусвітуусуперважкійвазіза версієюWBCВіталію Кличкунапередодніїхнього бою, якийвідбудеться 18лютого вМюнхені.



Щодо штрафуповідомивсайтуboxingscene.comпрезидентWBC (Всесвітньої боксерськоїради)ХосеСулейман.



"Ценеповагадо нашого видуспортуі є абсолютнонеприйнятним", -заявиввін.



Кличкозі свого бокупообіцявпровчитиЧісорувсуботунарингу.

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