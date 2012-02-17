Найкращу важкоатлетку України дискваліфікували на 4 роки за допінг

Найкраща важкоатлетка України бронзовий призер ЧС-2011 Ольга Коробка, у допінг-пробі якої виявлений заборонений препарат, дискваліфікована на чотири роки.

Про таке рішення, що надійшло з будапештської штаб-квартири Міжнародної федерації важкої атлетики, пише Champion з посиланням на "Спорт-Экспресс в Украине".

На ліцензійному листопадовому чемпіонаті світу у Парижі срібний призер Олімпіади-2008, триразова чемпіонка континенту Ольга Коробка втретє стала бронзовим призером у суперважкій категорії понад 75 кг. Крім того, внесла у скарбничку збірної вагомі очки, завдяки яким жіноча команда отримала максимально можливі чотири путівки на Ігри-2012 у Лондоні.

Через три місяці кельнські біохіміки виявили у пробі Коробки заборонений препарат. Який саме й у яких кількостях - у повідомленні не вказано. На офіційному сайті IWF, де опубліковані підсумкові протоколи ЧС-2011, її прізвище зміщено з третього рядка на останній, і додані три латинських букви - DSQ, що означають дискваліфікацію.

Причому, як стало відомо, термін відлучення українки від виступів на важкоатлетичному помості обчислюється чотирма роками, до листопада 2015-го.

Дізнавшись про цю новину, Ольга у засмучених почуттях залишила тренувальний збір на олімпійській базі у Конча-Заспі. Наказом по профільному міністерству її тренер Василь Кулак звільнений зі штатного складу збірної Україні.

Три бронзові медалі, завойовані Ольгою у Парижі, будуть передані наступним у табелі про ранги - Маріам Усман з Нігерії (за поштовх і суму) і вірменці Хріпсім Хуршудян (за ривок).