Результати матчів Ліги Європи
07:23, 17 лютого 2012Спорт
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Металіст кращий
Закінчилисяпершіматчі1/16Ліги Європи
ЛокомотивМ- Атлетік2:1
Легія-Спортинг2:2
Зальцбург- Металіст0:4
ВікторіяПльзень-Шальке041:1
Лаціо- Атлетіко1:3
Аякс-МанчестерЮнайтед0:2
АЗ -Андерлехт1:0
Трабзонспор- ПСВЕйндховен1:2
Порту-МанчестерСіті1:2
Удінезе-ПАОК0:0
Стяуа-Твенте0:1
Ганновер- Брюгге2:1
Вісла(Краків) -Стандард1:1
СтокСіті -Валенсія0:1
Нагадаємо,що ранішезіграли
Рубін -Олімпіакос0:1
Брага -Бешикташ0:2
Матчі-відповіді призначеніна 23лютого (крімМСіті-Порту,якийвідбудеться22-го)
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