Результати матчів Ліги Європи

07:23, 17 лютого 2012
Спорт
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Металіст кращий

Закінчилисяпершіматчі1/16Ліги Європи

ЛокомотивМ- Атлетік2:1
 
Легія-Спортинг2:2
 
Зальцбург- Металіст0:4
 
ВікторіяПльзень-Шальке041:1
 
Лаціо- Атлетіко1:3
 
Аякс-МанчестерЮнайтед0:2
 
АЗ -Андерлехт1:0

Трабзонспор- ПСВЕйндховен1:2
 
Порту-МанчестерСіті1:2
 
Удінезе-ПАОК0:0
 
Стяуа-Твенте0:1
 
Ганновер- Брюгге2:1
 
Вісла(Краків) -Стандард1:1
 
СтокСіті -Валенсія0:1
 
Нагадаємо,що ранішезіграли
 
Рубін -Олімпіакос0:1
 
Брага -Бешикташ0:2
 
Матчі-відповіді призначеніна 23лютого (крімМСіті-Порту,якийвідбудеться22-го)

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