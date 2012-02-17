Результати матчів Ліги Європи

Металіст кращий

Закінчилисяпершіматчі1/16Ліги Європи ЛокомотивМ- Атлетік2:1



Легія-Спортинг2:2



Зальцбург- Металіст0:4



ВікторіяПльзень-Шальке041:1



Лаціо- Атлетіко1:3



Аякс-МанчестерЮнайтед0:2



АЗ -Андерлехт1:0



Трабзонспор- ПСВЕйндховен1:2



Порту-МанчестерСіті1:2



Удінезе-ПАОК0:0



Стяуа-Твенте0:1



Ганновер- Брюгге2:1



Вісла(Краків) -Стандард1:1



СтокСіті -Валенсія0:1



Нагадаємо,що ранішезіграли



Рубін -Олімпіакос0:1



Брага -Бешикташ0:2



Матчі-відповіді призначеніна 23лютого (крімМСіті-Порту,якийвідбудеться22-го)

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