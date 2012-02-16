Металіст розтрощив австрійський Зальцбург

Харківський "Металіст" розпочав плей-офф Ліги Європи з блискучої перемоги над австрійським "Зальцбургом".

Єдиний наш представник у єврокубках майже вирішив питання виходу у наступне коло змагань, розгромивши "червоних биків" на їхньому полі з рахунком 4:0.

Вже на 20-й секунді Тайсон відкрив рахунок. Бразилець перехопив м`яч на половині господарів, вискочив на побачення з воротарем, обіграв його і поцілив у ворота з гострого кута.

А на 37-й і 42-й хвилинах дублем вистрілив Хонатан Крістальдо. У першому моменті йому асистував Фініньо, а в другому результативну передачу віддав Тайсон.

У другому таймі харків`яни мали кілька прекрасних можливостей добити суперника, але забили лише раз. Вже у компенсований час Девіч реалізував контратаку.

Водночас австрійці не створили небезпеки біля воріт Горяїнова.

Матч-у відповідь пройде 23 лютого у Харкові.

Зазначимо, що у 1/8 фіналу "Металіст" зустрінеться з переможцем двобою "Рубін" - "Олімпіакос" (0:1 після першого матчу).

ТСН Проспорт