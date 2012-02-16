Сьогодні Металіст зіграє перший матч 1/16 Ліги Європи

Сьогодні перший з українських клубів проведе дебютний офіційний матч у 2012 році: харківський "Металіст" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє на виїзді з австрійським "Зальцбургом".

До місця проведення зустрічі харків`яни прибули вчора, і в цей же день головний тренер української команди Мирон Маркевич дав традиційну передматчеву прес-конференцію, розповівши про те, яким йому бачиться майбутній матч.

"Ми розуміємо, що гра буде непростою. Суперника ми вивчили добре. Ми знаємо, що це гарна команда, яка показує хороший футбол, особливо в Лізі Європи. Ми очікуємо важку, але в той же час цікаву гру.

Який результат матчу стане для нас позитивним? Будь-який, окрім поразки. Але саме основне - показати хороший футбол", - цитує Маркевича офіційний сайт "Металіста".

Нагадаємо, матч "Зальцбург" - "Металіст" відбудеться сьогодні, о 20:00. Трансляція на телеканалі 2+2.

В інших поєдинках 1/16 фіналу Ліги Європи сьогодні зустрінуться:

Локомотив (Росія) - Атлетик (Іспанія)

Аякс (Голландія) - Манчестер Юнайтед (Англія)

Лацио (Італія) - Атлетіко (Іспанія)

Порту (Португалія) - Манчестер Сіті (Англія)

Сток Сіті (Англія) - Валенсія (Іспанія)

За матеріалами Gazeta.ua