Результати матчів Ліги чемпіонів

Мілан переміг за явною перевагою

Закінчилисясьогоднішніматчі1/8ЛігичемпіонівУЄФА



Зеніт-Бенфіка3:2



Мілан -Арсенал4:0



Матчі-відповіді уцихкомандпризначеніна 6 березня



Нагадаємо, що вчоразіграли



Ліон-АПОЕЛ1:0



Байєр-Барселона1:3



Наступні ігри:



21 лютого.ЦСКАМ- РеалМадрид,Наполі-Челсі



22 лютого.Марсель- Інтер, Базель-Баварія



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ЗавтраігровийденьЛігиЄвропи.В 1/16грають



ЛокомотивМ-Атлетик



Легія-Спортинг



Зальцбург- Металіст



ВікторіяПльзень-Шальке04



Лаціо-Атлетико



Аякс-МанчестерЮнайтед



АЗ -Андерлехт



Трабзонспор- ПСВЕйндховен



Порту-МанчестерСіті



Удінезе-ПАОК



Стяуа-Твенте



Ганновер- Брюгге



Вісла(Краків) -Стандард



СтокСіті -Валенсія



Вчоразіграли:



Рубін -Олімпіакос0:1



Брага -Бешикташ0:2

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