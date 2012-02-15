Результати матчів Ліги чемпіонів
23:37, 15 лютого 2012Спорт
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Мілан переміг за явною перевагою
Закінчилисясьогоднішніматчі1/8ЛігичемпіонівУЄФА
Зеніт-Бенфіка3:2
Мілан -Арсенал4:0
Матчі-відповіді уцихкомандпризначеніна 6 березня
Нагадаємо, що вчоразіграли
Ліон-АПОЕЛ1:0
Байєр-Барселона1:3
Наступні ігри:
21 лютого.ЦСКАМ- РеалМадрид,Наполі-Челсі
22 лютого.Марсель- Інтер, Базель-Баварія
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ЗавтраігровийденьЛігиЄвропи.В 1/16грають
ЛокомотивМ-Атлетик
Легія-Спортинг
Зальцбург- Металіст
ВікторіяПльзень-Шальке04
Лаціо-Атлетико
Аякс-МанчестерЮнайтед
АЗ -Андерлехт
Трабзонспор- ПСВЕйндховен
Порту-МанчестерСіті
Удінезе-ПАОК
Стяуа-Твенте
Ганновер- Брюгге
Вісла(Краків) -Стандард
СтокСіті -Валенсія
Вчоразіграли:
Рубін -Олімпіакос0:1
Брага -Бешикташ0:2
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