Результати матчів Ліги чемпіонів

23:37, 15 лютого 2012
Спорт
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Мілан переміг за явною перевагою

Закінчилисясьогоднішніматчі1/8ЛігичемпіонівУЄФА
 
Зеніт-Бенфіка3:2

Мілан -Арсенал4:0

Матчі-відповіді уцихкомандпризначеніна 6 березня

Нагадаємо, що вчоразіграли

Ліон-АПОЕЛ1:0
 
Байєр-Барселона1:3

Наступні ігри:
 
21 лютого.ЦСКАМ- РеалМадрид,Наполі-Челсі
 
22 лютого.Марсель- Інтер, Базель-Баварія
 
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ЗавтраігровийденьЛігиЄвропи.В 1/16грають
 
ЛокомотивМ-Атлетик
 
Легія-Спортинг
 
Зальцбург- Металіст
 
ВікторіяПльзень-Шальке04
 
Лаціо-Атлетико
 
Аякс-МанчестерЮнайтед
 
АЗ -Андерлехт
 
Трабзонспор- ПСВЕйндховен
 
Порту-МанчестерСіті
 
Удінезе-ПАОК
 
Стяуа-Твенте
 
Ганновер- Брюгге
 
Вісла(Краків) -Стандард
 
СтокСіті -Валенсія

Вчоразіграли:

Рубін -Олімпіакос0:1
 
Брага -Бешикташ0:2

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