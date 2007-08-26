Англійська Прем`єр-ліга: ривок чемпіона

Закінчилися останні два матчі 4-го туру англійської Прем`єр-ліги.

Міддлсбро - Ньюкасл 2:2

МЮ - Тоттенхем 1:0

Гол Нані в другій половині матчу приніс торішньому чемпіонові перший виграш з початку першості і "ривок" з 19-го місця на 10-е.

Лідирують Челсі і Манчестер Сіті (10 і 9 очок), а решта всієї таблиці уклалася в чотири щільні групи: 7-очкову (Віган, Ліверпуль, Евертон, Арсенал), 5-очкову (Ньюкасл, Портсмут, Блекберн, МЮ), 4-очкову (Астон Вілла, Бірмінгем, Міддлсбро, Вест Хем, Рідінг, Сандерленд) і 3-очкову (Тоттенхем, Болтон, Фуллхем). Сам собі група - Дербі з одним очком і 20-м місцем.