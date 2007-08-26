Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу
21:09, 26 серпня 2007Спорт
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Дніпро поступився лідерством
Зіграно три останні матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу
Чорноморець - Ворскла 1:0 (Гришко 63)
Арсенал - Металіст 1:1 (Мізін 90+3 - Слюсар 20)
Дніпро – Закарпаття 0:0.
Дніпро після нульової нічиєї втратив лідерство - у нього і Шахтаря по 19 очок (у Шахтаря краща різниця голів), Металург (З) - з 13-ма очками стоїть на третьому, Динамо з 12-ма на четвертому. Металіст і Чорноморець - по 11, Таврія - 10, Харків і Металург (Д) - по 9, Арсенал і Закарпаття - по 8, Зоря і Ворскла - по 7. Замикають таблицю Карпати (5 очок), Крівбасс (4) і Нафтовик (1 очко).
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