Встановлено пам`ятник на могилі Євгена Кучеревського (4 фото)

Під керівництвом Є.Кучеревського футбольний клуб "Дніпро" (Дніпропетровськ) добився вищих нагород в своїй історії – в 1988-му році виграв чемпіонат СРСР, в 1989-му – кубок СРСР, а також вийшов до чвертьфналу Кубка європейських чемпіонів УЕФА. У різні роки Е.Кучеревський тренував юнацьку і олімпійську збірні Росії, волгоградський "Ротор" і московський Торпедо-ЗіЛ.

26 серпня 2006 р. "мерседес", в якому був Є.Кучеревський, при повороті на розі вулиць Воронцова і Ростовської в Дніпропетровську зіткнувся з КамАЗом.

Фото Сергія Ісаєва та Євгена Арсеньєва / УНІАН