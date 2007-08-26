Встановлено пам`ятник на могилі Євгена Кучеревського (4 фото)

18:38, 26 серпня 2007
Спорт
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Сьогодні рік від дня загибелі тренера

Під керівництвом Є.Кучеревського футбольний клуб "Дніпро" (Дніпропетровськ) добився вищих нагород в своїй історії – в 1988-му році виграв чемпіонат СРСР, в 1989-му – кубок СРСР, а також вийшов до чвертьфналу Кубка європейських чемпіонів УЕФА. У різні роки Е.Кучеревський тренував юнацьку і олімпійську збірні Росії, волгоградський "Ротор" і московський Торпедо-ЗіЛ.

26 серпня 2006 р. "мерседес", в якому був Є.Кучеревський, при повороті на розі вулиць Воронцова і Ростовської в Дніпропетровську зіткнувся з КамАЗом.

Пам`ятник заслуженому тренеру СРСР та України з футболу Євгену Мефодієвичу Кучеревському на Запорізькому кладовищі в Дніпропетровську, в неділю, 26 серпня 2007 р. Цього дня відбулося відкриття пам`ятника. Скульптурна композиція була встановлена на могилі. В останні роки життя він був тренером ФК ”Дніпро” (Дніпропетровськ). Євген Кучеревський загинув 26 серпня 2006 р. в автокатастрофі. Фото Сергія Ісаєва / УНІАН

Дружина заслуженого тренера СРСР та України з футболу Євгена Кучеревського Тамара Кучеревська, у центрі, на Запорізькому кладовищі в Дніпропетровську, в неділю, 26 серпня 2007 р. Цього дня відбулося відкриття пам’ятника Євгену Мефодієвичу Кучеревському. Скульптурна композиція була встановлена на могилі тренера. Євген Кучеревський загинув 26 серпня 2006 р. в автокатастрофі. Фото Євгена Арсеньєва / УНІАН

 Фото Сергія Ісаєва та Євгена Арсеньєва / УНІАН

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