Встановлено пам`ятник на могилі Євгена Кучеревського (4 фото)
18:38, 26 серпня 2007Спорт
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Сьогодні рік від дня загибелі тренера
Під керівництвом Є.Кучеревського футбольний клуб "Дніпро" (Дніпропетровськ) добився вищих нагород в своїй історії – в 1988-му році виграв чемпіонат СРСР, в 1989-му – кубок СРСР, а також вийшов до чвертьфналу Кубка європейських чемпіонів УЕФА. У різні роки Е.Кучеревський тренував юнацьку і олімпійську збірні Росії, волгоградський "Ротор" і московський Торпедо-ЗіЛ.
26 серпня 2006 р. "мерседес", в якому був Є.Кучеревський, при повороті на розі вулиць Воронцова і Ростовської в Дніпропетровську зіткнувся з КамАЗом.
|Пам`ятник заслуженому тренеру СРСР та України з футболу Євгену Мефодієвичу Кучеревському на Запорізькому кладовищі в Дніпропетровську відкритий 26 серпня 2007 р. - на роковини його загибелі.
|Дружина заслуженого тренера СРСР та України з футболу Євгена Кучеревського Тамара (в центрі) на відкритті пам`ятника на Запорізькому кладовищі в Дніпропетровську
Фото Сергія Ісаєва та Євгена Арсеньєва / УНІАН
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