Мессі повторив досягнення Шевченка

Нападаючий "Барселони" Ліонель Мессі, забивши у ворота "Байєра" (3:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, встановив два рекорди турніру, повідомляє Infostrada.

Аргентинець став кращим бомбардиром у єврокубках серед південноамериканців. Тепер на його рахунку 45 голів (44 в Лізі чемпіонів і 1 - в Суперкубку Європи).

Крім того, він зрівнявся з Раулем та Андрієм Шевченком за кількістю голів у плей-офф Ліги чемпіонів. На рахунку гравців по 19 м`ячів, що є кращим результатом в історії.

Також Мессі забиває вже протягом 7 гостьових матчів в Лізі чемпіонів (включаючи фінал Ліги чемпіонів-2010/11 на "Вемблі"), що є новим рекордом турніру.

Додамо, що за два останні розіграші Ліги чемпіонів Мессі не забивав тільки в двох гостьових матчах - з "Рубіном" (1:1) та "Арсеналом" (1:2).

Нагадаємо, каталонська команда на виїзді в німецькому Леверкузені обіграла місцевий "Байєр" з рахунком 3:1.

Gazeta.ua