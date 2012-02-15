Віталій Кличко припинив переговори про поєдинок із Хеєм

Український боксер-важковаговик Віталій КЛИЧКО припинив переговори про поєдинок із британцем Девідом ХЕЄМ. Про це заявив менеджер братів КЛИЧКІВ Бернд БЕНТЕ, слова якого наводить Інтернет-видання Boxingscene.

За словами Б.БЕНТЕ, останню пропозицію Д.ХЕЮ було зроблено два тижні тому, й він відповів відмовою. Після цього переговори не велися.

Менеджер В.КЛИЧКА сказав, що британський боксер зажадав від українця величезні фінансові гарантії, на що В.КЛИЧКО не погодився.

Свій наступний поєдинок українець, який володіє титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада), проведе 18 лютого. Віталій КЛИЧКО зустрінеться на рингу з британцем Дереком ЧИСОРОЮ. За словами Б.БЕНТЕ, в разі перемоги над Д.ЧИСОРОЮ українець почне переговори з можливими суперниками, але Д.ХЕЯ серед них не буде.

31-річний Д.ХЕЙ, який у минулому володів чемпіонськими титулами у ваговій категорії до 90,7 кілограма й у важкій вазі, завершив кар'єру в жовтні 2011 року, нагадує Лента.ру. Британець говорив, що він може повернутися в спорт заради бою з Віталієм КЛИЧКОМ, і ЗМІ писали, що цей поєдинок може відбутися в травні 2012 року.