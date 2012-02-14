Результати матчів європейських футбольних кубків

23:36, 14 лютого 2012
Спорт
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Післязавтра дивимося Металіст

Закінчилисясьогоднішніматчієвропейськихкубків

В 1/8Лігичемпіонівзіграли
 
Ліон-АПОЕЛ1:0

Байєр-Барселона1:3

Матчі-відповіді цихкомандпризначеніна 7 березня

Завтраграють:Зеніт-Бенфіка,Мілан -Арсенал

21 лютого:ЦСКАМ- РеалМадрид,Наполі-Челсі

22 лютого:Марсель- Інтер, Базель-Баварія

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В 1/16ЛігиЄвропизіграли

Рубін -Олімпіакос0:1

Брага -Бешикташ0:2

Рештакомандизіграють першийматч 16лютого:

ЛокомотивМ-Атлетик

Легія-Спортинг

Зальцбург- Металіст

ВікторіяПльзень-Шальке04

Лаціо-Атлетико

Аякс-МанчестерЮнайтед

АЗ -Андерлехт

Трабзонспор- ПСВЕйндховен

Порту-МанчестерСіті

Удінезе-ПАОК

Стяуа-Твенте

Ганновер- Брюгге

Вісла(Краків) -Стандард

СтокСіті -Валенсія

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