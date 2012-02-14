Результати матчів європейських футбольних кубків

Післязавтра дивимося Металіст

Закінчилисясьогоднішніматчієвропейськихкубків В 1/8Лігичемпіонівзіграли



Ліон-АПОЕЛ1:0



Байєр-Барселона1:3



Матчі-відповіді цихкомандпризначеніна 7 березня



Завтраграють:Зеніт-Бенфіка,Мілан -Арсенал



21 лютого:ЦСКАМ- РеалМадрид,Наполі-Челсі



22 лютого:Марсель- Інтер, Базель-Баварія



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В 1/16ЛігиЄвропизіграли



Рубін -Олімпіакос0:1



Брага -Бешикташ0:2



Рештакомандизіграють першийматч 16лютого:



ЛокомотивМ-Атлетик



Легія-Спортинг



Зальцбург- Металіст



ВікторіяПльзень-Шальке04



Лаціо-Атлетико



Аякс-МанчестерЮнайтед



АЗ -Андерлехт



Трабзонспор- ПСВЕйндховен



Порту-МанчестерСіті



Удінезе-ПАОК



Стяуа-Твенте



Ганновер- Брюгге



Вісла(Краків) -Стандард



СтокСіті -Валенсія

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