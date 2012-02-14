Результати матчів європейських футбольних кубків
23:36, 14 лютого 2012Спорт
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Післязавтра дивимося Металіст
Закінчилисясьогоднішніматчієвропейськихкубків
В 1/8Лігичемпіонівзіграли
Ліон-АПОЕЛ1:0
Байєр-Барселона1:3
Матчі-відповіді цихкомандпризначеніна 7 березня
Завтраграють:Зеніт-Бенфіка,Мілан -Арсенал
21 лютого:ЦСКАМ- РеалМадрид,Наполі-Челсі
22 лютого:Марсель- Інтер, Базель-Баварія
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В 1/16ЛігиЄвропизіграли
Рубін -Олімпіакос0:1
Брага -Бешикташ0:2
Рештакомандизіграють першийматч 16лютого:
ЛокомотивМ-Атлетик
Легія-Спортинг
Зальцбург- Металіст
ВікторіяПльзень-Шальке04
Лаціо-Атлетико
Аякс-МанчестерЮнайтед
АЗ -Андерлехт
Трабзонспор- ПСВЕйндховен
Порту-МанчестерСіті
Удінезе-ПАОК
Стяуа-Твенте
Ганновер- Брюгге
Вісла(Краків) -Стандард
СтокСіті -Валенсія
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