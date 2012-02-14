119 фанатам збірної Англії заборонили їхати до України

119 англійських футбольних уболівальників отримали заборону на відвідання матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, які пройдуть на полях України та Польщі.

Як пише football.uaіз посиланням на британську газету News Guardian, поліція графства Нортумберленд і міста Дарем уже попередили проблемних фанів, що будь-яка спроба порушити заборону каратиметься згідно із законом.

Напередодні турніру ці любителі футболу повинні з`явитися в поліцейські дільниці й здати свої паспорти, які знаходитимуться там до кінця континентальної першості.

До списку проблемних фанатів із півночі Англії ввійшли 39 уболівальників «Сандерленда», 68 – «Ньюкасла» і 12 - клубу «Дарем Сіті». Протягом минулого року поліцейськими Нортумберленда і Дарема було заарештовано 41 людину, які порушували громадський порядок під час футбольних матчів.