У Польщі звільнили відповідального за будівництво Національного стадіону

Міністр спорту Польщі Йоанна МУХА звільнила з посади Рафала КАПЛЕРА - керівника державної компанії Narodowe Centrum sportu (NCS), відповідальної за спорудження до Євро-2012 Національного стадіону у Варшаві.

Про це йдеться в заяві міністра, якою володіє УНІАН.

Як повідомляється, Р.КАПЛЕРА звільнено за власним бажанням.

"Я усвідомлюю, що (Р.КАПЛЕР – УНІАН) атакований засобами масової інформації, сьогодні його представляють в непозитивному світлі. Сподіваюся, що з часом оцінка праці Р.КАПЛЕРА буде переосмислена та змінена", - написала Й.МУХА в заяві.

Р.КАПЛЕР, котрий керував NCS з 2008 року, подав у відставку в понеділок, 13 лютого на фоні критики через відміну раніше запланованого на 11 лютого першого футбольного матчу на Національному стадіоні.

"Я переконаний, що цей прекрасний об`єкт має потенціал, аби в майбутньому не лише стати центром розваги та культури, якого бракувало у Варшаві, але також бути самостійним, прибутковим проектом", - написав він у спеціальній заяві, підкресливши, що об`єкт має уже всі необхідні згоди для ведення діяльності.

Він подякував усім, хто працював з ним, відзначивши, що стадіон вдалося збудувати в рекордно короткі строки - 32 місяці - та на 100 мільйонів доларів дешевше, ніж планувалося спочатку.

За неофіційними даними польських медіа, Й.МУХА змусила Р.КАПЛЕРА подати у відставку, погрожуючи в іншому випадку примусовим звільненням. Зокрема, нібито міністра роздратувало те, що глава NCS до останнього переконував, що перший футбольний матч може все-таки відбутися.

Офіційно Й.МУХА та Р.КАПЛЕР спростували ці повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2012 року компанія Esktraklasa, яка організувала перший футбольний матч на Національному стадіоні, відмінила його, пояснивши своє рішення "інфраструктурними недоліками" арени.

NCS, котра є оператором об`єкту, заявила, що стадіон насправді готовий для проведення матчу, а поліція могла не дати своєї згоди на його проведення через те, що переживає за можливі сутички між уболівальниками варшавської "Легії" та краківської "Вісли".

Урочисто відкритий наприкінці січня цього року Національний стадіон у Варшаві є найбільшою та найдорожчою футбольною ареною у Польщі. Він може помістити 48 тисяч глядачів. Будівництво стадіону коштувало близько 500 мільйонів доларів (без ПДВ).