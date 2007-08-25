Результати 4-го туру англійської Прем`єр-ліги
21:22, 25 серпня 2007Спорт
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Челсі - лідер, Воронін - бомбардир
Закінчилися 8 матчів 4-го туру англійської Прем`єр-ліги
Сандерленд - Ліверпуль 0:2 (другий гол на 86-й хвилині - Воронін)
Астон Вілла - Фулхем 2:1
Вандерерс - Рідінг 3:0
Челсі - Портсмут 1:0
Вест Хем - Віган 1:1
Арсенал - Манчестер Сіті 1:0
Дербі - Бірмінгем 1:2
Евертон - Блекберн 1:1
Челсі, завдяки першій невдачі Сіті, вийшов на перший рядок, і хоча до завершення туру залишилися завтрашні матчі Міддлсбро - Ньюкасл, МЮ - Тотенхем, обігнати його в цьому турі вже ніхто не зможе.
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