Результати 4-го туру англійської Прем`єр-ліги

21:22, 25 серпня 2007
Спорт
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Челсі - лідер, Воронін - бомбардир

Закінчилися 8 матчів 4-го туру англійської Прем`єр-ліги

Сандерленд - Ліверпуль 0:2 (другий гол  на 86-й хвилині - Воронін)

Астон Вілла - Фулхем 2:1

Вандерерс - Рідінг 3:0

Челсі - Портсмут 1:0

Вест Хем - Віган 1:1

Арсенал - Манчестер Сіті 1:0

Дербі - Бірмінгем 1:2

Евертон - Блекберн 1:1

Челсі, завдяки першій невдачі  Сіті, вийшов на перший рядок, і хоча  до завершення туру залишилися завтрашні матчі Міддлсбро - Ньюкасл, МЮ - Тотенхем, обігнати його в цьому турі вже ніхто не зможе.

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