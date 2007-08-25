Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні чотири матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу.

Кривбас - Динамо 0:1 (Бангура 56)

Карпати - Нафтовик 1:1 (Батісту 56 - Олійник 72)

Шахтар - Таврія 2:0 (Лукареллі 24, 40)

Металург (З) - Зоря 3:0 (Лазарович 60, Силюк 39, 60)

З урахуванням вчорашньої нічиї 1:1 в матчі ФК Харків - Металург (Д) в турнірній таблиці тепер становище таке: Шахтар з 19 очками вийшов на перше місце, Дніпро з грою у запасі та 18 очками - на другому, Металург (З) - з 13-ма на третьому. Динамо (12 очок) стало між лідерами і "середняками". По 10 очок у Металіста і Таврії, по 9 - у Харкова і Металурга (Д), 8 - Чорноморець, по 7 - Арсенал, Зоря, Закарпаття, Ворскла. Замикають таблицю Карпати (5 очок), Кривбас (4) і, відкривши рахунок голам і очкам, Нафтовик (1 очко).

Завтра Чорноморець і Ворскла, Арсенал і Металіст, Дніпро і Закарпаття в іграх, відповідно, між собою спробують змінити становище на свою користь.