Водна «Формула-1» кинула якір на Київщині на 5 років

Київська область виборола право на проведення етапу чемпіонату світу з водної «Формули-1» на наступні п’ять років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, голова ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК в Монако узяв участь у роботі звітної конференції Міжнародної федерації з водно-моторного спорту (UIM – Union Internationale Motonautique) під головуванням президента федерації, члена Олімпійського комітету Рафаеля КЬЮЛІ.

Під час двосторонньої зустрічі губернатора А.ПРИСЯЖНЮКА та промоутера «Формули-1» на воді, віце-президента компанії Idea Marketing SA Лавінії КАВАЛЛЕРО було укладено угоду на право проведення етапу чемпіонату світу з «Формули-1» на воді в Київській області на наступні п’ять років.

«Ми довели, що можемо проводити спортивні змагання світового значення на якісно новому рівні. «Формула-1» у 2011 році стала справжнім успіхом і для регіону, і для всієї держави загалом. Переконаний, що наступні змагання принесуть Україні не лише славу спортивної держави, але й серйозного міжнародного партнера», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Попередні дати проведення етапу чемпіонату світу з «Формули-1» на воді у Київській області – 21-22 липня 2012 року. Змагання відбуватимуться в акваторії Київського моря, на Набережній міста Вишгород.

«Ми пишаємося Україною. Під час проведення минулорічного чемпіонату світу з «Формули-1» на воді ця держава зарекомендувала себе як професійний міжнародний партнер, - зазначив Р.КЬЮЛІ. - Наше рішення цього року виняткове, адже тепер за Київською областю буде закріплене право на проведення етапів чемпіонату упродовж наступних п’яти років».

За оцінками організаторів змагання, Кубок етапу чемпіонату світу з «Формули-1» на воді в липні минулого року у Вишгороді відвідали майже 80 тисяч осіб. Усього впродовж трьох днів на заході побувало майже 150 тисяч осіб. Спостерігали за видовищними змаганнями 56 дипломатів із 35 країн світу.

У Вишгороді також відбулися змагання з «Формули-1» на воді на Кубок Президента України.