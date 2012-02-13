Луческу лікар сказав, що він - феномен

Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ повернувся до тренувань з командою у турецькому місті Анталія.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі клубу.

Наставник «Шахтаря» повністю відновився після тяжкої травми, отриманої у результаті дорожньо-транспортної події, і вчора прилетів до Анталії, зазначається у повідомленні.

За словами М.ЛУЧЕСКУ, він почувається відмінно. «Мій лікар у Бухаресті сказав, що я феномен. Він ніяк не чекав, що відновлення піде так швидко», - сказав тренер.

У повідомленні наголошується, що вже вчора ввечері М.ЛУЧЕСКУ провів перше тренування з командою. Звертаючись до гравців, він сказав, що для команди розпочався найголовніший період підготовки.

«Основне наше завдання - це, зрозуміло, якісно готуватися до чемпіонату країни. Однак і результат у контрольних поєдинках дуже важливий для «Шахтаря». Попереду, в іграх в Україні, на нас чекає серйозна конкуренція», - сказав тренер.

Він підкреслив, що команді «час повертатися до перемог, разом йти до них, щоб до нас в кожному матчі повертався менталітет переможців». При цьому М.ЛУЧЕСКУ повідомив гравців, що розмовляв з президентом ФК «Шахтар» Рінатом АХМЕТОВИМ. «У нас великий президент, я ще раз зрозумів це у тій складній ситуації, що склалася», - підкреслив М.ЛУЧЕСКУ.