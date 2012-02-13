Долю Кубка Африки з футболу вирішили 18 пенальті

Збірна Замбії з футболу стала володарем Кубка африканських націй, обігравши у фінальному матчі в серії пенальті команду Кот-д'Івуару, повідомляє AFP.



Основний і додатковий час матчу закінчилися без забитих голів. На 70-й хвилині гри капітан Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба не реалізував пенальті, пробивши вище воріт.



У серії післяматчевих пенальті для визначення переможця командам довелося виконати аж 18 одинадцятиметрових ударів. Футболісти Замбії реалізували вісім з дев'яти своїх спроб, а їхні суперники - сім.



Збірна Замбії виграла Кубок африканських націй вперше у своїй історії. Раніше ця команда двічі (в 1974 і 1994 роках) виходила у фінал змагання і програвала його. Рекордсменом перемог у Кубку Африки за всю історію його проведення є Єгипет з сімома виграними фіналами, нагадує Лента.ру.