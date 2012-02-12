Київські динамівці обіграли Спартак

У неділю, 12 лютого, київське Динамо в товариському матчі переграло московський Спартак з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов за помітної переваги команди Сьоміна. У складі киян особливо виділявся форвард Браун Ідейє, але нігерійцю не вистачало зовсім трохи, щоб засмутити воротаря Спартака. Те, що не вдалося зробити Ідейє, зробив спартаківець Пареха, який на 27-й хвилині зрізав м'яч у сітку своїх воріт після прострілу від новачка Динамо Адміра Мехмеда.

У другому таймі Ідейє продовжив пропускати моменти, а Спартак заграв більш активно на половині поля Динамо. Зокрема, Дзюба не зумів переграти Шовковського в ближньому бою, а Веллітону, що завдавав удару з гострого кута, не вистачило точності.

Проте останнє слово все ж залишилося за Динамо: на 89 хвилині Дуду з лівого флангу віддав м'яч на Гармаша, який, перечекавши паузу, знайшов вільного Корреа, а бразильцеві було не важко переграти голкіпера Спартака.

Таким чином, Динамо під керівництвом Юрія Сьоміна четвертий раз перемогло Спартак - двічі в кваліфікації Ліги Чемпіонів (по 4:1) і один раз на Кубку Першого каналу (3:0).

Корреспондент