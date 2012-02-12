Починається продаж квитків на перший матч Динамо на НСК «Олімпійський»

У суботу, 11 лютого, починається продаж квитків на перший матч "Динамо" на оновленому НСК "Олімпійський", який ознаменує повернення клубу на цю арену, повідомляє газета «Сегодня».

Квитки на матч 21-го туру "Динамо" (Київ) – "Арсенал" (Київ) можна придбати в касах "Палацу спорту" (Спортивна пл., 1), у касах стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського (вул. Грушевського, 3), а також на сайті ticketing.nsc-olimpiyskiy.com.ua (з 13 лютого 2012р.). Обмін електронних квитків відбуватиметься в касах "Палацу спорту" і в касах стадіону "Динамо".

Матч "Динамо" - "Арсенал" відбудеться в неділю, 4 березня, початок - о 17:30.

Графік роботи кас "Палацу спорту" і стадіону "Динамо": з 10:00 до 18:00;

На матч продаватимуться квитки наступних категорій:

- Паблік-сегмент: сектори B, C, D (верхній і нижній яруси), сектор А (тільки верхній ярус).

Вартість квитків – від 10,00 до 60,00 грн.

- Бізнес-сегмент: сектор А (тільки нижній ярус) - сидіння підвищеної комфортності.

Вартість квитків – 200,00-250,00 грн. У вартість входить фуршет у лаунж-зонах 1-го і 2-го рівнів.

- Місця для людей з особливими потребами: сектор З (нижній ярус).

Квитки можна одержати безкоштовно, по пред'явленню свідоцтва про інвалідність 1-ої або 2-ої групи.