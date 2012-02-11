Харківський хокейний клуб присвятив сьогоднішню гру тренеру Правилову

Харківська хокейна юнацька команда «Дружба-78» присвятила сьогоднішню гру в Чемпіонаті України Івану Правилову – засновнику клубу, його президенту і головному тренеру, який пішов із життя у США наприкінці цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком матчу, що пройшов у харківському Палаці спорту, юні хокеїсти на льоду, а також батьки і тренери вшанували пам’ять І.Правилова хвилиною мовчання.

Вихованці його школи грали сьогодні весь матч із чорними пов’язками на рукавах.

«Дружба-78» (юнаки 1995-1997 р.н.) під керівництвом тренера Володимира ЄРЬОМІНА виграла сьогоднішній матч у харківської команди СД ЮШОР з рахунком 9:1.

Завтра у Харкові відбудеться наступна гра чемпіонату - зустрічаються ці ж команди, але результат цієї зустрічі вже не вплине на розстановку в турнійрній таблиці: «Дружба-78» йде на першому місці і за кілька матчів до цього забезпечила собі вихід у наступну фазу змагань (плей-офф).

В.ЄРЬОМІН повідомив, що інша команда «Дружби-78» з молодших хокеїстів (1999-2000 рр., тренер Олег ІГНАТЬЄВ), яка перебувала в США і під керівництвом І.Правилова проходила підготовку до участі у Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд, вже прибула до канадського Квебека для участі у змаганнях, що розпочалися 9 лютого. Після цього команда повертається в Україну для участі в регулярному національному чемпіонаті.

Як повідомляв УНІАН, І.Правилов наклав на себе руки (орієнтовно 10 лютого) в одній із федеральних в’язниць США після того, як за кілька днів до цього відбулося попереднє судове засідання, на якому пролунало обвинувачення. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, 20 січня І.Правилова було заарештовано за підозрою у тому, що він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного підлітка.