Суркіс просить Шевченка переговорити з Абрамовичем щодо повернення в ”Динамо”

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що він готовий орендувати у "Челсі" форварда збірної України Андрія Шевченка. Керівник "Динамо" пообіцяв платити футболістові зарплату, яку той має в Англії. Спочатку Суркіс готовий орендувати Шевченка на три-чотири місяці, повідомляє "Советский Спорт".

За словами президента "Динамо", він недавно розмовляв з футболістом і порадив тому підійти до керівництва "Челсі" і поговорити щодо оренди в київську команду. Якщо угода відбудеться і співпраця Шевченка і "Динамо" буде успішною, то Суркіс готовий через три-чотири місяці подовжити договір оренди.

Андрій Шевченко починав кар`єру в київському "Динамо" і виступав за цей клуб до кінця сезону-1998/99. Влітку 1999 року форварда за 26 мільйонів євро купив італійський "Мілан". У травні 2006 року Шевченко підписав контракт з "Челсі", причому його перехід обійшовся лондонцям в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 44 мільйонів євро).

Нинішнього сезону нападаючий ще жодного разу не зіграв за "Челсі" через травму спини, але в середу 22 серпня взяв участь у товариському матчі збірної України проти Узбекистану (2:1). Шевченко вийшов на полі в стартовому складі і відіграв 55 хвилин.