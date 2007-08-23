Матерацці не зіграє проти збірної України
17:24, 23 серпня 2007Спорт
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Розрив вени на стегні він лікуватиме до кінця року
|Марко Матерацці
Матерацці одержав розрив вени на стегні, і тепер повернеться в команду тільки під Новий рік, повідомляє офіційний сайт УЕФА. Інцидент стався наприкінці першого тайму матчу, коли захисника винесли з поля до роздягальні.
"Точний діагноз ми поставимо в найближчі години, але вже ясно, що Марко муситиме кілька тижнів відпочити від футболу. Я сподіваюся, що він зможе повернутися в команду до Різдва", - сказав лікар італійської збірної Андреа Ферретті.
Таким чином, Матерацці пропустить найважливіші матчі відбірного турніру Євро-2008 проти команд Франції (9 вересня) і України (13 вересня). Крім того, він не допоможе "Інтеру" в груповому турнірі Ліги чемпіонів, який пройде з 18 вересня по 12 грудня.
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