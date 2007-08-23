Матерацці не зіграє проти збірної України

Центральний захисник збірної Італії та міланського "Інтеру" Марко Матерацці одержав серйозну травму під час товариського матчу національної команди із збірною Угорщини, який закінчився поразкою чемпіонів світу з рахунком 1:3.

Матерацці одержав розрив вени на стегні, і тепер повернеться в команду тільки під Новий рік, повідомляє офіційний сайт УЕФА. Інцидент стався наприкінці першого тайму матчу, коли захисника винесли з поля до роздягальні.

"Точний діагноз ми поставимо в найближчі години, але вже ясно, що Марко муситиме кілька тижнів відпочити від футболу. Я сподіваюся, що він зможе повернутися в команду до Різдва", - сказав лікар італійської збірної Андреа Ферретті.

Таким чином, Матерацці пропустить найважливіші матчі відбірного турніру Євро-2008 проти команд Франції (9 вересня) і України (13 вересня). Крім того, він не допоможе "Інтеру" в груповому турнірі Ліги чемпіонів, який пройде з 18 вересня по 12 грудня.

Лента.ру