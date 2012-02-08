«Динамо» продає свою аргентинську «коштовність»

Півзахисник київського "Динамо" аргентинець Факундо Бертольо близький до відходу з українського клубу.

У четвер, 9 лютого, Бертольо, який отримав в Аргентині прізвисько "Коштовність", відлітає до Бразилії, де наступного дня має підписати контракт з "Греміо". За інформацією бразильських ЗМІ, футболіст вже має квиток на рейс з Іспанії в Порту-Алегрі. Гравець підпише з бразильцями повноцінний контракт терміном на чотири роки. Сума трансферу поки не повідомляється.

Як зазначає ТСН, портал transfermarkt.de оцінює 21-річного футболіста в 1,2 мільйони євро. Нагадаємо, Бертольо перейшов у "Динамо" в травні 2010 року за 4 мільйони євро. Проте проявити себе не зумів. У сезоні 2010/2011 футболіст з`явився на полі в основному складі лише 6 разів. А у поточному сезоні грав за молодіжний склад.