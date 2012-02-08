Попов запросив англійських уболівальників на Євро-2012

16:00, 08 лютого 2012
Спорт
1533

Голова КМДА побував у Лондоні

Голова КМДА Олександр Попов відвідав з робочим візитом Лондон.

«Це був короткий, але насичений візит, під час якого йшлося про підготовку Лондона до Літніх Олімпійських ігор 2012 року. Для нас ця подорож була цікавою і корисною з точку зору досвіду – ми побачили так зване олімпійське містечко, яке англійці готують для вболівальників. Нас також ознайомили з концепцією безпеки, мобільності, туристичною підготовкою міста. До речі, порівнюючи процес підготовки Лондона і Києва, хочу зазначити: наша підготовка до Євро-2012 – не гірша», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.

Він також розповів, що під час відвідин англійської столиці влада Києва зустрілася з організаціями-представниками вболівальників.

«Ми поінформували вболівальників, як Київ готується приймати гостей під час Євро- 2012. Англія – одна з країн, команда якої гратиме на «Олімпійському», тож це питання дуже актуальне для їхніх фанатів. А нас це цікавить з позиції залучення іноземних гостей до київського туризму і після Євро- 2012», – розповів голова КМДА.

Він додав, що англійці виявили неабиякий інтерес до інформації, яку презентувала київська влада, та налаштовані обов’язково відвідати українську столицю під час футбольного турніру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter