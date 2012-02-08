Попов запросив англійських уболівальників на Євро-2012

Голова КМДА Олександр Попов відвідав з робочим візитом Лондон.

«Це був короткий, але насичений візит, під час якого йшлося про підготовку Лондона до Літніх Олімпійських ігор 2012 року. Для нас ця подорож була цікавою і корисною з точку зору досвіду – ми побачили так зване олімпійське містечко, яке англійці готують для вболівальників. Нас також ознайомили з концепцією безпеки, мобільності, туристичною підготовкою міста. До речі, порівнюючи процес підготовки Лондона і Києва, хочу зазначити: наша підготовка до Євро-2012 – не гірша», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА. Він також розповів, що під час відвідин англійської столиці влада Києва зустрілася з організаціями-представниками вболівальників.

«Ми поінформували вболівальників, як Київ готується приймати гостей під час Євро- 2012. Англія – одна з країн, команда якої гратиме на «Олімпійському», тож це питання дуже актуальне для їхніх фанатів. А нас це цікавить з позиції залучення іноземних гостей до київського туризму і після Євро- 2012», – розповів голова КМДА.

Він додав, що англійці виявили неабиякий інтерес до інформації, яку презентувала київська влада, та налаштовані обов’язково відвідати українську столицю під час футбольного турніру.