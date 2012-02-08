Збірна України з футзалу потрапила в залізничну аварію

Вагон нахилився перед урвищем

Поїзд,наякому збірнаУкраїни зфутзалудобираласязі СплітадохорватськоїстолиціЗагреб, увівторокзійшов зрейок ізупинивсязадесятьметріввідкрутогоурвища,повідомляє газета "Сегодня".



"Рейкитутзасипаніснігом.Інаповоротіпотягзанесло.Метрів сорокпоїздпроперчерезщебінку.Щебтрохи івпав бивниз.Але,славаБогу,минулося.Махіназупиниласязадесятьметріввідурвища,якітутдужекруті іглибокі- метрівсто згаком.Миїхаливпершому вагоні, одразузакабіноюмашиніста.Всесталося дужешвидко, вагондобрячепотрусило, але,на щастя, він неперекинувся- тількинахилився.Обійшлосябезтравм ", -розповівтренерзбірноїГеннадійЛисенчук.



За йогословами,із Загребазапасажирамиприїхавінший потяг.



УпонеділоквСплітіукраїнськіфутзалістивчвертьфіналічемпіонатуЄвропиграли зхорватами,програвшизапенальті.

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