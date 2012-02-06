13 із 16 збірних обрали Польщу місцем базування на Євро-2012

13 із 16 національних збірних - учасників фінальної частини Євро-2012, котрий проводять українці з поляками, обрали місцем свого перебування на час єврочемпіонату Польщу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві офіційно оголосив представник компанії Euro 2012 Polska Томаш ШУЛЬЦ.

За його даними, найбільше збірних - 4 команди - розмістяться у столичному Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві та її околицях.

У польській столиці базуватиметься збірна росіян, котра зупиниться у готелі Bristol біля самого Палацу Президента Польщі, та збірна Польщі, яка житиме в готелі Hyаtt біля Посольства Російської Федерації у Варшаві.

У столичній області будуть жити команди Греції та Хорватії, котрі зупиняться в готелях у містах Легіоново, що за 20 кілометрів від польської столиці, та Варка - за близько 50 км.

Т.ШУЛЬЦ повідомив, що команда Німеччини житиме у Гданську, Ірландії - у Сопоті, Іспанії - в Гнєвіно, Данії - в Колобжегу.

В найпопулярнішому польському туристичному місті, котре не є офіційним організатором Євро-2012, Кракові, зупиняться збірні Англії та Голландії. У його околицях в містечку Велічка житиме збірна Італії.

Збірна Чехії буде жити у Вроцлаві на півдні Польщі, а Португалії - в Опаленіци, що знаходиться за 40 кілометрів від Познані.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року польські ЗМІ з посиланням на неофіційні дані повідомляли, що в Україні зупиняться лише дві іноземні збірні із 16 учасників єврочемпіонату: Франції та Швеції.

За даними польських ЗМІ, найбільше серед усіх команд за добу перебування у Польщі заплатить португальська збірна – понад 30 тис. євро, а найменше збірна Іспанії - менше 5 тис. євро.