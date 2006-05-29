Федерація футболу почала боротьбу з іноземними гравцями і скупівлею команд

Федерація футболу України запропонувала скоротити кількість іноземних гравців у матчах національного чемпіонату. Відповідно до рекомендації виконавчої ради федерації, починаючи з сезону-2007/08, на полі у складі одного клубу зможуть бути одночасно бути присутні не більше сімох гравців з-за кордону.

Наразі ліміт на легіонерів дозволяє задіювати вісім іноземців, але надалі їх кількість планується скоротити до п`ятьох. Нові правила насамперед позначаться на лідерах українського футболу, київському "Динамо" і "Шахтарі", які активно запрошують зарубіжних гравців.

Останнім гучним придбанням став перехід бразильця Карлоса Корреа до київського "Динамо" - у себе на батьківщині півзахисник виступав за "Корінтіанс".

Ще одне ухвалене федерацією рішення забороняє одній особі або компанії володіти двома (або більше) клубами. Цю заборону було введено, щоб привести футбольне законодавство у відповідність з нормами УЕФА.

Лента.ру