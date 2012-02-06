На Євро-2012 фанів обіцяють розважати з 6-ї ранку

Під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у приймаючих містах гостей розважатимуть з 6-ї години ранку, повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Як зазначається, віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що у лютому приймаючі міста на спеціальній нараді планують затвердити розважальну програму на час турніру – від 25 травня до 2 липня.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, деталізовано культурну програму, тривалістю з 6.00 до 1.00, яка міститиме перелік фестивалів і концертів, масових заходів не лише у фан-зоні, а й на найкращих майданчиках міст-господарів.

«Програма розробляється у чотирьох форматах. По-перше, особливий розважальний контент передбачений у день матчу в приймаючому місті. Інша справа, коли у місті немає матчів, але матч – в іншому українському місті. Третій формат – матч в іншій країні. Четвертий формат – день без матчу. Усі ці дні матимуть різне наповнення. У лютому ми затвердимо деталізований план для кожного міста», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.