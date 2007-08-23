Українські та польські депутати зіграють футбольний матч

У вересні між командами українських та польських депутатів відбудеться футбольний матч з метою популяризації “Євро-2012”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат Громадянської платформи із Кракова Іренеуш РАСЬ, який є ініціатором проекту.

За його словами, збірна команда Сейму Польщі поїде до Києва на два дні. Матч відбудеться 8 вересня.

До польської делегації входитимуть 16 депутатів, які представлятимуть найбільші партії Сейму. Серед них: Яцек КУРСЬКІ, Радослав ПАРДА, Януш ВУЙЦІК, Войцех ОЛЕЙНІЧАК та Марек САВИЦЬКИЙ.

Як зазначив І.РАСЬ, організація ”Євро-2012” має буди поза політикою.

Реванш вересневого матчу заплановано на весну 2008 року на стадіоні “Вісла”.

І.РАСЬ також повідомив, що 4 та 5 вересня у Києві відбудеться зустріч організаторів “Євро-2012” із Польщі та України з делегацією УЄФА.

За його словами, організатори будуть переконувати УЄФА збільшити кількість міст, в яких буде розіграно матчі “Євро-2012”.

«В Україні в такій ситуації, як польські Краків та Хожув, знаходяться Одеса та Харків. Краще мати шість готових стадіонів, ніж чотири», - сказав депутат.

На думку І.РАСЯ, Краків та Познань будуть найшвидше підготовлені до чемпіонату Європи. Депутат звернув увагу на те, що на стадіоні “Вісла” (Краків) вже створено дві трибуни, а готельна база та транспортна інфраструктура краще розвинені, ніж в інших містах. «Краків – це найцікавіша пропозиція з маркетингових позицій», - зазначив І.РАСЬ.