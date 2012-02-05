На Тернопільщині у Бережанському районі розпочалися дводенні змагання з мандрівництва «Снігохід». Як розповів кореспонденту УНІАН голова оргкомітету змагань Олег БІЛИК, проводиться захід з метою залучити молодь до активного відпочинку.

«Також ми розраховуємо, що завдяки участі у змаганнях учасники розвинуть свої туристичні навики, а також матимуть змогу безпосередньо познайомитися з місцевими історичними пам’ятками», – зауважив О.БІЛИК.

За його даними, змагання відбуватимуться у п’ятьох заліках: чотирьох одноденних та одному дводенному. По завершенню останнього завтра відбудеться нагородження переможців.

Під час випробувань учасникам заходу доведеться проявити вміння орієнтуватися на відкритій місцевості та долати засніжені простори.

«Ми обіцяємо багато драйву, блукання лісовими хащами і відвідини цікавих історичних пам’яток», – каже О.БІЛИК.

Організували змагання організація «Пласт», клуб активного відпочинку «Файні Мандри» та Тернопільська обласна федерація спортивного туризму.