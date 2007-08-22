Оприлюднено рейтинг ФІФА за серпень

ФІФА оприлюднила на своєму сайті серпневий рейтинг футбольних збірних.

Перші п`ять місць займають по порядку, відповідно, збірні Бразилії, Аргентини, Італії, Франції ту Німеччини, як це було і в рейтингові минулого місяця.

Збірна України піднялася на дві позиції і тепер розташовується на 15-му місці.

(очки, +/- місце, +/- очки)

1. Бразилія - 1508 (0, 8)

2. Аргентина - 1491 (0, 15)

3. Італія - 1430 (0, 62)

4. Франція - 1380 (0, 23)

5. Німеччина - 1337 (0, 26)

6. Хорватія - 1223 (+1, 31)

7. Голландія - 1211 (-1, 16)

8. Іспанія - 1165 (+1, 21)

9. Чехія - 1158 (+2, 41)

10. Португалія - 1157 (-2, 11)

11. Мексика - 1099 (-1, -43)

12. Англія - 1091 (0 -6)

13. Румунія - 1090 (0, 22)

14. Греція - 1034 (+2, 56)

15. Україна - 1002 (+2, 29)

16. Камерун - 1001 (-1, 22)

17. США - 985 (-3, -51)

18. Сербія - 965 (-1, -8)

19. Швеція - 950 (+1, 32)

20. Польща - 941 (+1, 29)

21. Уругвай - 923 (-2, -26)

22. Туреччина - 915 (2, 39)

23. Шотландія - 913 (-1, 18)

24. Росія - 909 (-1, 30)

25. Боснія і Герцеговина - 905 (2, 58)

26. Нігерія 904 (-1, 37)

27. Північна Ірландія 886 (1, 48)

28. Кот д`Івуар 863 (3, 42)

29. Болгарія 856 (1, 24)

30. Данія 850 (-4, -6)

31. Парагвай 843 (-2, 9)

32. Колумбія 843 (1, 25)

33. Ізраїль 812 (0, 24)

34. Марокко 791 (0, 11)

35. Норвегія 768 (0, 31)

36. Туніс 739 (4, 40)

37. Ірландія 737 (2, 30)

38. Фінляндія 732 (3, 36)

39. Словаччина 728 (-1, 18)

40. Єгипет 726 (2, 39)

41. Японія 724 (-5, 2)

42. Гвінея 703 (1, 20)

43. Гана 693 (-6, -28)

44. Іран 692 (2, 39)

45. Швейцарія 668 (0, 1)

46. Сенегал 659 (-2, -11)

47. Чилі 652 (0, 10)

48. Малі 634 (0, 30)

49. Австралія 627 (0, 33)

50. Південна Корея 613 (8, 102)