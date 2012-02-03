Збірна з тхеквондо здобула дві ліцензії на Олімпіаду

Збірна України з тхеквондо здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2012 в Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, вибороти дві олімпійські ліцензії українцям вдалося за результатами Європейського ліцензійного турніру з тхеквондо ВТФ, який проходив у Казані (Росія).

Володарями двох олімпійських путівок стали харків'яни Марина КОНЄВА та Григорій ГУСАРОВ.

Як зазначили в Держслужбі, для отримання олімпійської ліцензії потрібно було потрапити до призової трійки. В підсумку Г.ГУСАРОВ став бронзовим призером турніру, а М.КОНЄВА виграла змагання та стала переможницею турніру.