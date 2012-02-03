Українська дзюдоїстка здобула срібло на Кубку світу

Лідер жіночої збірної України з дзюдо Марина ПРИЩЕПА виборола срібну нагороду у ваговій категорії до 78 кг під час Кубку світу, що відбувся у Софії (Болгарія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

У півфіналі М,ПРИЩЕПА виграла оцінку "юко" у Гуусьє СТЕЕНХЮЙС з Нідерландів. А у вирішальній сутичці українка зустрілась з бронзовим призером Олімпійських ігор у Пекіні Джеон ГЕОН-МІ (Корея). Основний та додатковий час не виявив найсильнішого, переможець був визначений рішенням суддівської трійки – 2:1 на користь представниці Кореї.

Загалом у змаганнях взяли участь 193 спортсменки з 43 країн світу. Збірна команда України, яку представляли 10 дзюдоїсток, посіла 9 загальнокомандне місце.