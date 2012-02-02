Українські біатлоністки здобули золоті медалі Чемпіонату Європи

В словацькому Осрблі завершився чемпіонат Європи з біатлону. Наша жіноча команда стала чемпіонкою Європи в естафеті. А загалом наші спортсмени посіли друге загальнокомандне місце.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

Чемпіонками Європи стали: Юлія ДЖИМА, Валя та Віта СЕМЕРЕНКИ і Олена ПІДГРУШНА, яка стала триразовою чемпіонкою Європи-2012.

У підсумку перевага нашої команди над росіянками, які стали другими, перевищила 1 хвилину і 18 секунд. Третє місце та бронзові медалі дісталися збірній Німеччини.

Голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін привітав спортсменок та всю збірну команду біатлоністів з чудовим виступом: у загальному заліку Україна, здобувши чотири золоті, шість срібних та одну бронзову нагороди, поступилася лише Росії (5-4-4).