Сьомін переконує, що Мілевський узявся за розум

Керманич київського "Динамо" Юрій Сьомін вважає, що нападник киян Артем Мілевський почав активніше працювати на тренуваннях та у контрольних поєдинках, бо хоче рухатися вперед. А не тому, що побачив конкурента у новачку Адміру Мехмеді. "На нього, мені здається, немало вплинула серйозна критика з боку преси, уболівальників, президента клубу. До того ж Мілевський - розумна людина, що розуміє, що корисніше рухатися вперед, а не топтатися на місці", - поділився Сьомін. Нагадаємо, що раніше Мілевський "отримав на горіхи" від боса клуба Ігоря Суркіса, який порадив Артему переглянути своє ставлення до футболу.

ТСН