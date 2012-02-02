Сьомін переконує, що Мілевський узявся за розум
11:33, 02 лютого 2012
Спорт
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"Хоче рухатися вперед..."
|Артем Мілевський
Керманич київського "Динамо" Юрій Сьомін вважає, що нападник киян Артем Мілевський почав активніше працювати на тренуваннях та у контрольних поєдинках, бо хоче рухатися вперед. А не тому, що побачив конкурента у новачку Адміру Мехмеді. "На нього, мені здається, немало вплинула серйозна критика з боку преси, уболівальників, президента клубу. До того ж Мілевський - розумна людина, що розуміє, що корисніше рухатися вперед, а не топтатися на місці", - поділився Сьомін. Нагадаємо, що раніше Мілевський "отримав на горіхи" від боса клуба Ігоря Суркіса, який порадив Артему переглянути своє ставлення до футболу.
ТСН
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