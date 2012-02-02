Глава ФІФА назвав минулу середу «чорним днем в історії футболу»

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф Блаттер різко засудив заворушення на стадіоні в єгипетському Порт-Саїді, які забрали життя 74 людей.

Головний європейський футбольний чиновник назвав події минулої середи "чорним днем в історії футболу".

"Подібну катастрофу неможливо собі уявити. Такого не повинно було статися, - говориться в заяві Блаттера щодо заворушень, що відбулися в середу на футбольній арені в місті на північ від Каїра. - Я глибоко шокований і засмучений тим, що велика кількість футбольних уболівальників загинули і зазнали поранень після закінчення матчу в Порт-Саїда".

Глава ФІФА, штаб-квартира якої знаходиться в Цюріху, висловив співчуття родинам і близьким загиблих. "Мої думки зараз з родинами тих, хто втратив своє життя цього вечора", - додав Блаттер.

ICTV