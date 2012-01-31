Луческу розповів телефоном, коли повернеться до Донецька

Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ повернеться до Донецька після 7 лютого. Про це повідомили у прес-службі клубу.

Згідно з повідомленням, у телефонній розмові М.ЛУЧЕСКУ сказав, що планує приїхати до Донецька вже наступного дня після повернення команди з Іспанії з товариського турніру Copa del Sol-2012 (турнір завершується 7 лютого - УНІАН).

Наставник «Шахтаря» запевнив, що почувається добре, правда, на вулицю з дому не виходить. «У Бухаресті зараз сильний мороз – мінус 15, і лікарі забороняють мені покидати межі будинку, бояться переохолодження», - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

Він запевнив, що у п`ятницю, 3 лютого, пройде контрольне обстеження в клініці Бухареста, і готуватиметься вилетіти в Україну.