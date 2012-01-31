«Динамо» може повернутися до Ліги Європи

Президент турецького "Бешикташа" Йилдирим Демірорен закликав турецькі клуби відмовитися від участі в єврокубках через корупційний скандал. Нагадаємо, вісім клубів вищого дивізіону Туреччини звинувачуються в організації договірних матчів і можуть бути відправлені у другий дивізіон.

"Ми повинні об`єднати свої зусилля навколо проблеми. Нам необхідно дочекатися остаточного рішення, але якщо буде потрібно, то всі турецькі клуби повинні відмовитися від участі в єврокубках", - наводить Gazeta.ua заяву Демірорена турецькій пресі.

У нинішньому сезоні від Туреччини в єврокубках залишилося дві команди: "Трабзонспор" і "Бешикташ". "Трабзонспор" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів слідом за "Ліллем" і вийшов в плей-офф Ліги Європи. "Бешикташ" обійшов київське "Динамо" в груповому етапі Ліги Європи.

"Особисто у мене немає абсолютної впевненості в тому, що слова президента "Бешикташа", якщо вони вірно процитовані, не були сказані в емоційному запалі, - сказав спортивний директор киян Олексій Михайличенко. - Поки ми в клубі навіть не обговорювали можливість повернення в Лігу Європи.

Предметно судити про готовність наших футболістів може лише головний тренер, але, наскільки я розумію, у нас вся підготовка була побудована виходячи з того, що перші офіційні поєдинки в новому році відбудуться на початку березня. Ще восени ми розглядали два варіанти: якщо проходимо у весняну стадію єврокубків, проводимо два збори, якщо ні - додається третій в Ізраїлі. Різним, залежно від європейського результату, планувався і тренувальний процес, - пояснив спортдиректор киян.