Фани «Баварії» влаштували обструкцію Газпрому (фото)

Уболівальники німецького футбольного клубу "Баварія" вивісили банер, який закликає керівництво команди відмовитися від співпраці з "Газпромом".

Це сталося на матчі 19-го туру Бундесліги, в якому "Баварія" зустрілася з "Вольфсбургом" (2:0), передає РБК.

Приводом для проведення такої акції послужила інформація про те, що російська компанія може стати офіційним спонсором баварського клубу.

Так це чи ні, встановити не вдається, оскільки сторони дотримуються різних версій. У "Газпромі" інформацію спростовують, проте президент "Баварії" Улі ХЕНЕСС заявив, що переговори справді ведуться.

«З Олексієм МІЛЛЕРОМ у нас відбулася дуже приємна розмова за ланчем у чудовій атмосфері ресторану, - передає слова У.ХЕНЕССА Sport Bild. - Відразу хочу підкреслити: ми не хочемо замінити "Шальке", у якого "Газпром" є головним спонсором. Це навіть не обговорюється. Але, думаю, в якійсь формі співпраця можлива. Ми близькі приятелі з головою наглядової ради "Шальке" Клеменсом ТЕННІСОМ, і я наперед проінформував його, що не обговорюватиму з О.МІЛЛЕРОМ розрив контракту з клубом з Гельзенкірхена в нашу користь. І не робив цього».

Нагадаємо, головним спонсором мюнхенців на сьогодні є Deutsche Telekom. Раніше надходила інформація, що вже в 2012 році "Газпром" стане спонсором домашнього стадіону "Баварії" "Альянц-Арена", а з 2013 року логотип компанії розміщуватиметься на футболках гравців. Перші переговори про співпрацю пройшли ще в травні 2008 року, коли "Зеніт" сенсаційно пройшов "Баварію" в півфіналі Кубка УЄФА.

"Газпром" з 2007 року вже є титульним спонсором "Шальке". Навесні 2011 року сторони продовжили спонсорську угоду. Новий контракт розрахований до 17 червня 2017 року, під час якого щороку гельзенкірхенці одержуватимуть від "Газпрому" по 15 мільйонів євро.