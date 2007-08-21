У Москві пройде презентація книжки ”Вчимося дзюдо з Володимиром Путіним”

Презентація книги "Вчимося дзюдо з Володимиром Путіним" корейською мовою пройде 26 серпня в рамках Першого фестивалю корейського мистецтва в Москві, повідомила прес-секретар президента Олімпійського комітету Росії Дарина Червоненко.

"Книжка вийшла корейською мовою вперше і чималим тиражем - 10 тисяч примірників. У книжці є загальна інформація з історії дзюдо, докладні схеми бойових прийомів і тренінгів", - розповіла Червоненко.

Вона нагадала, що авторами книги є Володимир Путін, колишній тренер російського президента з дзюдо Василь Шестаков і професор Олексій Левицький.

За її словами, книга допоможе жителям Південної Кореї краще зрозуміти президента РФ, оскільки східні двобої - найпопулярніші види спорту в цій країні.

РИА Новости